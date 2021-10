Verona - Lazio, la carica dei tifosi biancocelesti prima del match - FOTO

Poco più di mezz'ora al fischio d'inizio del match tra Verona e Lazio. Una gara importantissima questa per la squadra di Sarri che vuole proseguire sulla giusta strada imboccata dopo la bella vittoria contro l'Inter di Simone Inzaghi all'Olimpico. Anche al Bentegodi i tifosi biancocelesti non hanno lasciato sola la squadra, anzi in 2.000 hanno riempito il settore ospiti e già dal riscaldamento hanno fatto sentire il loro calore alla squadra.