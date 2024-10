Verso Lazio - Empoli, il doppio ex Cribari: "Baroni deve arrivare in Champions"

Fonte: TuttomercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore Emilson Cribari ha parlato a La Nazione in vista del confronto tra sue due ex squadre di Serie A come Lazio ed Empoli: "Non mi aspettavo che sarebbe stato come uno scontro diretto. Soprattutto grazie all’Empoli che è partito alla grande...". Cribari ha spiegato - inoltre - cosa servirà ai toscani per battere la Lazio: "Deve fare una partita vicina alla perfezione con tanta intensità, cercando di approfittare delle opportunità che avrà. È comunque già successo in passato che l’Empoli abbia fatto punti con le big, può succedere anche stavolta".

Conclusione sull'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione: "La squadra di Baroni deve puntare ad arrivare tra le prime quattro, una squadra come la Lazio deve sempre partire con questa ambizione e ha le potenzialità per farlo".

TORNA ALLA HOMEPAGE