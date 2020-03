VIDEO - Speciale musica nel Tg della Domenica: con Francesco Scarcelli gli inni della Lazio e Gino Paoli

La puntata della Domenica del nostro Tg come sempre la dedichiamo alla ricerca di un momento di evasione dai tempi bui che stiamo vivendo. Niente aggiornamenti dunque questa volta (sebbene potete trovare comunque diversi articoli come sempre sul nostro portale ndr), ma tanta musica. Cercheremo per una mezz'ora di pensare solo a cantare. Gli inni della Lazio e le note di Gino Paoli grazie alla tastiera e alla voce dell'amico Francesco Scarcelli. Non resta che augurarvi buona visione. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO MUSICALE O SCORRI A FINE ARTICOLO PER PREMERE PLAY