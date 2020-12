Vieri nostalgico: "La mia Lazio una delle migliori e che bolgia l'Olimpico..."

L'ideatore e il presentatore della Bobo TV, Christian Vieri, ha espresso il suo pensiero sul percorso della sua ex Lazio ieri sera durante la diretta su Twitch. Tra passato e presente, di seguito le parole dell'ex attaccante: “Inzaghi ha riportato la gioia tra i laziali. È tornato a riempire lo stadio, prima del Covid. Il tifoso laziale è innamorato della sua squadra. Io ho giocato un anno a Roma e avevamo lo stadio pieno tutte le partite, l'Olimpico era una bolgia. La mia Lazio era fortissima, avevamo i migliori giocatori in giro per il mondo. Vedere la Lazio tornare agli ottavi di Champions dopo 20 anni mi rende molto felice. È merito di Lotito, Tare e Inzaghi che hanno dato una continuità al progetto che in Italia non fa nessuno. Ha dato il tempo ai suoi giocatori di ambientarsi e crescere. Simone ha fatto un percorso incredibile. Se la gioca a viso aperto con tutte le squadre d’Europa. Adesso sono agli ottavi e può succedere di tutto. Il lavoro paga...".