Viterbese, venti allenatori in dieci anni: Farris l’unico a resistere

Negli ultimi dieci anni, sulla panchina del Viterbo si è avvicendata una serie infinita di allenatori, venti per la precisione. Molti sono stati esonerati e poi richiamati, i cambi in totale sono stati 31. Solamente un tecnico è riuscito a resistere per un’intera stagione. Si tratta di Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi sulla panchina della Lazio. Il biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è stato, peraltro, l’unico a salire di categoria, mentre per nessuno dei suoi colleghi l’esperienza nella città dei Papi è stata un trampolino di lancio. Di seguito le panchine del decennio:

2010/11 SERIE D/G: Puccica, Sergio; 2011/12 SERIE D/G: Sergio, Conticchio, Biagioni; 2012/13 SERIE D/E: Farris; 2013/14 ECCELLENZA: Solimina, Pirozzi, Solimina, Gregori; 2014/15 SERIE D: Gregori, Ferrazzoli, Ianni, Gregori; 2015/16 SERIE D: Sanderra, Nofri; 2016/17: Cornacchini, Pagliari, Cornacchini, Puccica; 2017/18: Berotto, Sottili, Giannichedda, Sottili; 2018/19: Lopez, Sottili, Calabro, Rigoli; 2019/20: Calabro, Lopez, Calabro.

