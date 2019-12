We Run Rome, presenti anche arbitri di Serie A: i dettagli

Roma è pronta a ospitare la We Run Rome. La manifestazione, giunta alla nona edizione, si correrà sulle strade della Capitale il 31 dicembre. Ad animare questa edizione ci saranno anche gli arbitri di Serie A e B. Sono 200 i fischietti iscritti che animeranno la terza tappa della 'Referee run': 10 km nel cuore della città. Tra quelli che hanno confermato la loro presenza ci sono gli arbitri della Can di A Federico La Penna e Fabrizio Pasqua. Ci saranno Valerio Marini e Francesco Fourneau, appartenenti alla Can B, e l'assistente internazionale Veronica Vettorel. Dopo le fatiche di Riyad, anche Gianpaolo Calvarese ha confermato la propria presenza. Il fischietto di Teramo ha deciso di sposare il progetto di Libellula volto alla salvaguardia del patrimonio del territorio.

