Whoscored, la top11 composta da soli italiani: presenti due biancocelesti - FT

Dopo gli spagnoli, ecco gli italiani. Whoscored.com, che aveva pubblicato la miglior formazione formata da soli giocatori iberici, ha replicato l'esperimento inserendo soltanto talenti nostrani. Nella top 11, stilata sulla base dei voti ottenuti nel corso dell'attuale stagione e relativa ai calciatori che militano nei migliori cinque campionato d'Europa, trovano spazio anche due titolarissimi di Simone Inzaghi. Si tratta di Francesco Acerbi e Ciro Immobile, rispettivamente con il punteggio di 7.12 e 7.70. Insieme ai due biancocelesti, Sepe, Romagnoli, Mancini, Berardi, Verratti, Castrovilli, Locatelli, Insigne e Belotti. Di seguito, il post in questione:

🇮🇹 The highest rated Italian XI based on 2019/20 league ratings



Had Euro 2020 gone ahead this summer, how would this side have fared? pic.twitter.com/4M9xwWR0Vk