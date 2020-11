Wilson: "La Lazio può ripetersi. Caicedo? Darlo via sarebbe stata una sciocchezza"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Pino Wilson si è espresso sul successo di ieri della Lazio in casa del Torino: "È un successo frutto della caparbietà. Tra l'altro dopo il rigore, Immobile va a riprendersi il pallone per rimetterlo a metà campo quasi come se avesse avuto una illuminazione..."

ATTACCO LAZIO - "Al di là del gol di eri, credo che sarebbe stata una sciocchezza darlo via. È un giocatore molto importante ed è quello che più si avvicina per caratteristiche ad Immobile. Non posso invece ancora giudicare Muriqi, che ancora è alla ricerca della miglior condizione".

CAMPIONATO - "Pian piano risalirà la china. Adesso ha ancora un po' di distanza dalle prime ma tutti devono fare i conti con questa situazione legata al Covid. La Lazio ha i calciatori forti e può ripetersi rispetto all'anno passato. Certezze non ce ne sono però quando può giocare al completo si vede la sua qualità e il suo carattere".

TORINO COME CAGLIARI - "È vero. Spero che possa essere l'avvio di una sequela di successi".

Covid, anche Nesta invita a mettere la mascherina: "Tuteliamo gli altri e noi stessi" - FT

Casi Covid Lazio, Prof. Verna: "Differenze tra test Uefa e Serie A? Vi spiego..."

TORNA ALLA HOMEPAGE