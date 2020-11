Covid, anche Nesta invita a mettere la mascherina: "Tuteliamo gli altri e noi stessi" - FT

Il coronavirus sembra non voler mollare la presa, anzi la seconda ondata sta colpendo sempre più duramente l'Italia e l'Europa stessa. L'importanza dell'uso delle mascherine è alla base di quello che ogni cittadino può fare per proteggersi insieme ad altri accorgimenti molto importanti come il distanziamento e il lavarsi le mani in modo accurato. Dal mondo dello sport a quello dello spettacolo molti sono i testimonial che invitano al buon senso e tra di loro c'è anche l'ex capitano della Lazio, e allenatore del Frosinone, Alessandro Nesta: "Indossare la mascherina è una delle cose più importanti in questo periodo difficile. Tuteliamo gli altri e tuteliamo noi stessi", questo il messaggio lanciato su Twitter.

Zenit - Lazio, scelto l'arbitro del match: nessun precedente con i biancocelesti

Morte Gigi Proietti, Montesano: "Te possino Mandrà, proprio oggi?"

TORNA ALLA HOME PAGE