WOMEN | Lazio, Cetinja: "Napoli? Gara importante per noi. La mentalità..."

A poche ore dal fischio d'inizio di Napoli - Lazio, ai microfoni ufficiali del club è intervenuta Cetinja, portiere biancoceleste, che ha presentato così la sfida: "Il 2025 non è iniziato come volevamo, stiamo lavorando e andiamo avanti. Oggi è una partita molto molto importante per noi, andiamo a vincerla. In questo periodo tutte le partite valgono tanto, oggi il Napoli e domani un’altra ancora. Come sto vivendo questo momento? Mi sento molto bene, siamo una squadra molto forte e lo staff tecnico è molto molto bravo. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, in alcune circostanze non torna tutto quello che abbiamo dato negli allenamenti però stiamo crescendo e arriverà anche l’esperienza a darci una mano. Dobbiamo continuare così, la mentalità è giusta. Arriveremo a vincerle tutte”.

“Subire gol negli ultimi 15’? Non dico che subentra la stanchezza perché tutti siamo preparati molto bene, non è un caso perché ci sta succedendo spesso ultimamente ma l’esperienza manca. Siamo all’inizio, abbiamo iniziato ad agosto a allenarci insieme. È un percorso bello da vivere. Il campo in sintetico? Non inciderà, in questo periodo con la pioggia i campi non sono migliori. Il sintetico ci aiuta".

