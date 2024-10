WOMEN | Lazio - Como, al via la vendita dei tagliandi: info e prezzi

Sabato 2 novembre alle 20:30 la Lazio Women ospiterà il Como al Fersini, la sfida è valida per l'ottava giornata di Serie A Femminile. Per l'occasione, attraverso i canali ufficiali, la società biancoceleste ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere all'incontro. Di seguito tutte le info:

"La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i biglietti in un unico pacchetto per le seguenti gare della Lazio Women presso lo Stadio Mirko Fersini di Formello:

- Lazio-Como - Serie A eBay, in programma sabato 2 novembre alle ore 20:30.

Apertura cancelli alle ore 19:00.

- Lazio–Como Women - Coppa Italia femminile in programma martedì 5 novembre alle ore 12:30.

Apertura cancelli alle ore 11:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti con un pacchetto vantaggioso nelle seguenti modalità:

ON-LINE tramite il circuito Vivaticket

Punti vendita Vivaticket

Prezzi del pacchetto women valido per entrambe le gare:

- intero tribuna e settore ospiti 10 €

- under 16 tribuna 3 €.

Si ricorda i tifosi di conservare il biglietto-pacchetto acquistato, perché potranno accedere alle due gare con lo stesso titolo di accesso".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE