WOMEN | Lazio, serve una svolta: con la Roma gara cruciale

Nella prima giornata del girone di ritorno, domenica 17 novembre, la Lazio Women sarà impegnata al Tre Fontane contro la Roma, il calcio d’inizio alle ore 15:30. Le biancocelesti sono a caccia di una vittoria che manca ormai da troppo tempo in campionato, l’ultima è stata quella col Sassuolo agli inizi di ottobre. Dopo il pareggio col Napoli, sono arrivate tre sconfitte consecutive che hanno inchiodato le capitoline al 7 posto in classifica con 6 punti. Le ragazze di Grassadonia sono in una fase delicata, i risultati non rispecchiano le prestazioni e a questo si aggiungono anche errori dal dischetto, avvenuti in momenti cruciali delle gare. Il derby sarà senza dubbio una partita decisiva, è l’occasione per risollevarsi e dare una svolta al percorso fatto finora con l’obiettivo di portare a casa punti preziosissimi.

Le giallorosse sono in un buon momento, nonostante qualche assenza, reduci da quattro vittorie consecutive in campionato. Una sola sconfitta finora, quella nel big match con la Juventus capolista. Le ragazze di Spugna sono a quota 18 punti, insieme all’Inter, e a -4 dal secondo posto attualmente occupato dalla Fiorentina. Si prospetta dunque, una partita combattuta in cui entrambe si affronteranno a viso aperto senza esclusione di colpi.

L’incontro sarà diretto dal signor Francesco Burlando, coadiuvato dagli assistenti Pistarelli-Di Meo e il IV Ufficiale Leorsini.

