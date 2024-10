Women, Piemonte: “La Lazio la scelta migliore della mia vita. E il gol..."

Martina Piemonte è stata una delle protagoniste della vittoria di oggi, l'attaccante biancoceleste si è riscattata dopo il rigore sbagliato nella precedente gara e ha segnato la terza rete, quella decisiva, che ha consegnato i tre punti alla Lazio. Al triplice fischio è intervenuta ai microfoni ufficiali del club, queste le sue parole: “Oltre che per me, è una giornata stupenda per tutta la squadra. Finalmente abbiamo ottenuto i tre punti. Ci mancava solo questo soprattutto perché abbiamo fatto sempre grandi prestazioni contro la Juve, Roma e tutte le sfide che abbiamo fatto fino ad adesso. È quello che ci mancava. Ci mettiamo sempre umiltà, lavoro e passione, ci mancava solo il gol. Sono arrivati finalmente i primi tre punti”.

“Gol? Ormai dopo l’anno al Milan sono tornata in Inghilterra e non è stato facile per me è un mese, il mister pretende tanto. L’importante per me è rimanere sul pezzo, il gol arriva quando sto bene e sto iniziando a stare bene. A seguire la squadra e quando non si molla mai il risultato arriva. In tutte le squadre che ho cambiato, questa è la prima volta in vita mia in cui il gruppo è la cosa più belle. Sul resto si può lavorare, ma le persone sono quello che non puoi cambiare se non le trovi. Il gruppo è stupendo, mi hanno sostenuta tutta la settimana. Mi dicevano “oggi fai gol”. È stata la cosa più bella per me e la scelta più importante della mia vita venire qui”.

