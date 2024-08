Women, Piemonte si presenta e promette: "Darò l'anima per la Lazio"

Martina Piemonte, dopo l'ufficialità del suo arrivo, si è presentata ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole: "È stata una trattativa molto lunga e impegnativa, non facile per me arrivando dalla Premier League che è stato Il mio sogno arrivare li. É stata una scelta dura, ci ho messo tanto. Ho chiesto già scusa alle mie compagne per il ritardo. Una volta presa però mi è scattato qualcosa dentro, credo che quando succede questo viene da solo e non ci ho pensato due volte. La maggior opportunità che ho avito è stata questa, per me è un’emozione. Devo ancora realizzare, il sogno che avevo l’ho portato qua. Sono contenta di questa scelta, molto”

“Che campionato ritrovo? Il mio sogno è la Premier, è il miglior campionato che ci sia. In Italia stiamo crescendo tanto, è migliorato. Me lo aspetto competitivo e difficile e sono contenta di tornare qui con la Lazio per mettere in campo il mio bagaglio d’esperienza. La Lazio è il club giusto, facile andare alla Juve o tornare al Milan e all’Inter. La mia persona ha sempre amato le cose difficili perché ho sempre sudato tutto nella mia vita. Per me è una sfida portare in una neo promossa il mio piccolo sapere, è un onore anche per il progetto che ha la Lazio e per l’importanza che sta dando alla femminile. Sarà difficile, ma è normale come tutte le cose nuove. Sono pronta a tutto, a metterci il cuore come non ho mai fatto. Dalla Lazio ricomincia una nuova parte della mia carriera. Il destino parla da sé, è tutto scritto. Dalla Premier a tornare in Italia e non c’è cosa più bella”.

“Essere il centravanti della Lazio è sempre una responsabilità, parla da sé il club. Ancor di più con degli esempi come la Panico e la Morace, sarà un onore eguagliarle. Non mi piace parlare di numeri, preferisco far parlare in campo. Nazionale? È stata una grandissima soddisfazione qualificarsi come prime agli Europei, dopo il Mondiale che è andato come andato. Per me adesso essere tornata in Italia vuol dire avere solo un obiettivo, fare bene con la Lazio. Il resto viene da sé”.

“Derby? Miglior partita non poteva esserci per iniziare il campionato. Iniziare col fuoco, il derby si sa per Roma è la cosa più importante. Tutti lo sappiamo quanto è importante iniziare bene, ma soprattutto nel derby. Metterò tutto il mio fuoco e la mia anima, le compagne le vedo già bene. Tatuaggio della Lazio? Ho tatuato tutte le esperienze della mia vita, quindi perché no”.

