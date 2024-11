WOMEN | Roma, Spugna verso la Lazio: "Teniamo al derby, ragioniamo su chi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica alle 15:30 Roma e Lazio si affronteranno al Tre Fontane, il derby sarà valido per la prima giornata del girone di ritorno. Le biancocelesti stanno vivendo un momento delicato dal punto di vista dei risultati che non rispecchiano a pieno le prestazioni messe in campo, le giallorosse sono più avanti in campionato ma arrivano da una sconfitta in Champions League contro il Lione. A questa si aggiungono anche un po' di infortuni che sicuramente non fanno stare tranquillo il tecnico Spugna. In merito, dopo la sfida con le francesi, il tecnico ha affermato: "Il derby è una partita a cui teniamo in particolar modo. Ma al di là di tutto, sono tre punti fondamentali per noi. Dovremo recuperare al meglio le forze e dovremo fare qualche ragionamento su qualcuna che oggi non è scesa in campo e che magari potrebbe tornare utile per il derby”.

