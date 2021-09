Young Boys - Man United, Ronaldo come Immobile: ecco cosa è accaduto

Ieri la ripresa della Champions, tra le squadre scese in campo anche Young Boys e Manchester United, la squadra di Ronaldo non è riuscita a portare a casa la vittoria perdendo così 2 a 1. Durante il consueto riscaldamento prepartita è successo qualcosa che ha visto come protagonista lo stesso Ronaldo. L’attaccante mentre effettuava dei palleggi ha calciato, involontariamente, il pallone colpendo una steward a bordo campo. La ragazza è finita a terra e il portoghese preoccupato le è subito andato in soccorso. Si è conclusa bene la vicenda con un bel gesto da parte di Ronaldo, che ricorda quello di Immobile domenica a San Siro, che a fine partita gli ha regalato la maglia per scusarsi.

