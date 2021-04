Zaccheroni: "Costruzione dal basso? Finora ha portato svantaggi"

Molte squadre di Serie A, tra cui la Lazio, stanno sempre più adottando il modo di costruire la manovra offensiva partendo dal basso. Un metodo che non mette però tutti d'accordo, come infatti non è Alberto Zaccheroni, che ai microfoni di Tutti Convocati ha detto la sua a riguardo: "Stanno adottando tutti questo modo di giocare con la costruzione dal basso, però al momento vedo più svantaggi che vantaggi ".

Psg, Florenzi positivo al Covid: non ci sarà contro il Bayern Monaco

Verona - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

TORNA ALLA HOME PAGE