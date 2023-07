Zalewski ad Ibiza: "Vesuvio erutta, Napoli distrutta". Esplode la bufera sui social! - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Caduta di stile per Nicola Zalewski, che è stato ripreso in un locale di Ibiza mentre canta "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta", sulle note di Freed from desire insieme a un gruppo di amici. Il video, che coinvolge l'esterno della Roma e della nazionale della Polonia, è diventato virale sul web, rimbalzando di social in social. Il calciatore, che non ha parlato ancora dell'accaduto, è finito del mirino.

