Zazzaroni: "Lamentele di Mourinho dopo il derby? Ha ragione!"

La Lazio ha vinto il derby, e ha meritato di vincerlo. Una gara ben giocata dalla squadra di mister Sarri che certo ha affrontato un avversario ostico come la Roma ma che ha saputo soffrire al momento del bisogno e ha portato a casa tre punti importantissimi sotto ogni ottica. A commentare la stracittadina anche il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni: "Come direttore del Corriere dello Sport, mi auguro che il titolo lo vinca Napoli, Roma o Lazio. Lamentele di Mourinho dopo il derby? Ha ragione: anche il rigore per la Roma però non era praticabile. Però la gara è stata bella. La cosa curiosa è che la Lazio ha meritato di vincere ma la Roma avrebbe meritato di pareggiare. Svolta Lazio? Non lo so, però lo spero: vincere un derby dà un grande impulso". Queste le sue parole a margine dell'evento Inside the Sport.

