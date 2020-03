Zazzaroni: "Lotito? Benvenuto a chi ha lucidità per trattare la sopravvivenza del calcio"

Prendere decisioni ai tempi del Covid-19 non è facile. Qualsiasi industria, compresa quella del calcio, si trova in grande difficoltà. Lotito si sta battendo per rendere più chiare alcune situazioni, come le tempistiche per tornare ad allenarsi e le modalità con cui portare a termine la stagione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Ivan Zazzaroni ha parlato proprio del comportamento del presidente biancoceleste. Ripercorrendo l'intera gamma di scelte su cui il patron della Lazio ha acceso il dibattito, ha infine preso spunto da ciò che Boccia, presidente di Confindustria, ha detto a Radio Capital: "Il 70% del settore produttivo chiuderà. Se il pil è di 1800 miliardi all'anno vuole dire che produciamo 150 miliardi al mese, se chiudiamo il 70% delle attività significa che perdiamo 100 miliardi ogni 30 giorni. L'economia non deve prevalere sulla salute, ma dobbiamo evitare che molte aziende rischino di non riaprire per mancanza di liquidità". E proprio nel suo lungo ragionamento Zazzaroni ha analizzato la linea di Lotito in merito, per alcuni troppo cinica in un momento delicato come questo, ma che per certi versi potrebbe rivelarsi l'unica possibile per salvare l'economia del calcio stesso. Per questo conclude così: "Il calcio è un'impresa, si ricorda spesso che è la sesta o la settima industria nazionale: a forza di chiacchiere la perderemo del tutto. Benvenuto a chi ha la lucidità di trattarne la sopravvivenza. Poi, volendo, potremo continuare a raccontarci gol, campioni, vittorie e sconfitte. Le favole che da cent'anni ci aiutano a vivere".

