Zazzaroni: "Record di Higuain? Fossi Koulibaly farei fare doppietta a Immobile"

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Ivan Zazzaroni si è espresso sulla possibilità che Ciro Immobile raggiunga - o superi - Higuain in cima alla classifica dei cannonieri con più gol in una singola stagione. L'attaccante della Lazio è a una lunghezza dall'ex Napoli, e la gara del San Paolo potrebbe essere l'occasione giusta per entrare ancor di più nella storia della Serie A. Il direttore del Corriere dello Sport ha spiegato: "Ho visto Immobile molto condizionato da questa cosa della Scarpa d'oro, pensavo ne facesse di più. Vedremo nella sua Napoli, nel luogo che ha santificato Higuain. Se fossi Koulibaly gli farei fare un paio di gol".

