Zenit, Malcom: “Vogliamo passare il girone, non esistono squadre deboli”

Nell'estate 2018 fu a un passo dalla Roma, poi il trasferimento saltò incredibilmente. Ora Malcom milita nello Zenit, avversaria della Lazio nel gruppo F di Champions League. Il brasiliano è già pronto per la competizione e ha commentato così il sorteggio al sito ufficiale della società russa: "Siamo pronti per una grande stagione: il nostro obiettivo è superare la fase a gironi, e la prima cosa che dovremo fare sarà cominciare con una vittoria. Sappiamo che non sarà facile, ma lavorando sodo potremmo andare avanti. Non esistono squadre deboli in Champions, dobbiamo concentrarci sul nostro gioco e capire come interpretare al meglio ogni partita. Non dovremo ripetere quanto successo l'anno scorso, ma farci trovare pronti".

