Zlatan Ibrahimovic si dà al cinema: lo svedese sta per lasciare il calcio?

Con il 2022 di fatto finito per Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un problema al ginocchio per il quale è stato sottoposto ad un'operazione, il Milan ha ormai ben chiaro di dover fare a meno dello svedese. Nonostante l'infortunio, Zlatan non ha certamente intenzione di rimanere fermo ai box: l'attaccante ha infatti deciso di dedicarsi al cinema, recitando la parte di un legionario dell'antica Roma nel prossimo film del ciclo di Asterix. La pellicola è intitolata "Asterix e Obelix: il Regno di mezzo", nei cinema dal 1 febbraio 2023. Che sia un indizio sul futuro del bomber? Chi lo sa, anche se sarà difficile che il talento da attore superi quello sul campo.