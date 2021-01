Aston Villa, focolaio Covid in squadra: stasera con il Liverpool in campo l'Under 23

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Inghilterra, anche tra le fila dei calciatori. L'Aston Villa nelle scorse ore ha riscontrato un vero e proprio focolaio in casa propria tanto che la partita di FA Cup in programma stasera contro il Liverpool rischiava di essere annullata. È arrivata invece la decisione della Federazione inglese di disputare il match, con la squadra di Birmingham che scenderà in campo con gli Under 23 e gli Under 18. L’intera prima squadra sarà assente, così come lo staff tecnico, lo staff medico, massaggiatori e magazzinieri. A rischio rinvio invece la partita di Premier League prevista per il 13 gennaio contro il Tottenham.