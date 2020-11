Ballando con le stelle, trionfa Gilles Rocca: l’attore con un passato nella Lazio

Si è concluso nella serata di ieri "Ballando con le stelle" il programma di successo condotto da Milly Carlucci in onda su Rai1. La serata ha anche decretato la coppia di vincitori formata da Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Eppure Gilles Rocca ha un passato molto curioso legato ai colori biancocelesti. Prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, Il classe 1983 è stato un calciatore dalle belle speranze che ha giocato nel settore giovanile della Lazio. Rocca, dopo la trafila tra le varie categorie junior, a cavallo degli anni 2000 indossò ha giocato anche nella Primavera proprio negli anni in cui i capitolini vinsero lo scudetto (2000/01). Purtroppo un brutto incidente lo costrinse a ritirarsi dalle scene calcistiche a soli 21 anni. Negli anni poi Rocca è diventato un attore e ha partecipato a molte fiction di successo tra cui Don Matteo, Ris e Distretto di Polizia. Non solo, ha anche girato alcuni cortometraggi e nell'ultima edizione di Sanremo ha bucato lo schermo proprio in uno dei momenti più iconici del festival ovvero la lite tra Bugo e Morgan. In quel caso la regia lo inquadrò mentre lui era dietro le quinte, come manager degli strumenti musicali, e la sua bellezza lo portò subito alla ribalta.

