Lazio, le pagelle dei quotidiani: La Gazzetta "tirata" con i voti

La Lazio è più forte del maltempo e vince contro il Crotone offrendo una delle migliori prestazioni da inizio stagione, se non la migliore. Con il campo in condizioni al limite, il vento e la pioggia che non davano tregua le insidie erano dietro l'angolo e invece nessuno ha commesso sbavature. Inzaghi si prende tre punti conditi con personalità, carattere, grinta e qualità di gioco. Vediamo le pagelle delle principali testate sportive.

Corriere dello Sport: Reina 6; Patric 6, Hoedt (34’ st) 6, Acerbi 7,5, Radu 7; Lazzari 6,5, Parolo 7, Akpa Akpro (1’ st) 6,5, Leiva 7,5, Luis Alberto 7,5, Fares 6, Marusic (1’ st) 6,5; Correa 7, Caicedo (17’ st) 6, Immobile 8, A. Pereira (30’ st) 6. Inzaghi 8.

Gazzetta dello Sport: Reina 6; Patric 6,5, Hoedt (34’ st) sv, Acerbi 7, Radu 5,5; Lazzari 6, Parolo 7, Akpa Akpro (1’ st) 6,5, Leiva 7, Luis Alberto 6,5, Fares 6, Marusic (1’ st) 6; Correa 7, Caicedo (17’ st) 6, Immobile 7, A. Pereira (30’ st) sv. Inzaghi 7.

Tuttosport: Reina 6; Patric 6, Hoedt (34’ st) sv, Acerbi 6,5, Radu 6; Lazzari 6,5, Parolo 7, Akpa Akpro (1’ st) 6, Leiva 6,5, Luis Alberto 6,5, Fares 6, Marusic (1’ st) 6; Correa 7,5, Caicedo (17’ st) 6, Immobile 7, A. Pereira (30’ st) sv. Inzaghi 7.

Lazio, finalmente il ritorno a Roma: l'aereo del club è rimasto a Crotone

Lazio - Luis Alberto, pace fatta: il Mago a Crotone chiude da capitano

Torna alla home page