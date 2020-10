Bendtner a nudo nella sua autobiografia: "Preferisco fare sesso a pagamento così non mi ricattano"

Faranno di certo discutere le parole scritte dall'ex calciatore Nicklas Bendtner nella sua autobiografia uscita da pochi giorni ma che già sta facendo scalpore per i temi trattati. Dopo il gioco d'azzardo l'ex bianconero ha svelato anche il perché spesso è andato a letto con alcune escort: "Preferisco fare sesso a pagamento, così non rischio di essere ricattato. Probabilmente vi starete chiedendo perché le prostitute siano un fenomeno così diffuso nel calcio professionistico. E' abbastanza semplice: perché è meno rischioso che uscire con una ragazza del posto. Le prostitute non saranno a prova di bomba ma almeno hanno una sorta di giro d'affari da tutelare. Una volta è venuta da me una ragazza con cui ero stato a letto, dicendomi che era rimasta incinta e che c'era un prezzo per il suo silenzio. Voleva rifarsi il seno e alla fine ho pagato per l'intervento".

Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19, il duro attacco della sorella: "Una frode mai vista" - FT

Coronavirus, Ferrero: "Non si muore più per questa malattia. Basta enfatizzare il problema"

TORNA ALLA HOME PAGE