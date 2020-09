Berlusconi, Zangrillo: "Reagisce bene, ma siamo in una fase delicata"

«Come sapete la forma clinicamente conclamata dell’infezione virale merita una terapia adeguata, ha i suoi tempi». Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano, ha parlato delle condizioni di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è ricoverato nella struttura per un principio di polmonite dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il dottore ha aggiunto: «Siamo in una fase delicata. Ripropongono le mie considerazioni di ieri, che qualcuno ha definito scarne, in cui manifestavo un cauto ottimismo, che ribadisco. Berlusconi sta reagendo in modo ottimale alle cure, questo non vuol dire cantar vittoria. Anche perché appartiene a una categoria fragile. Oggi non verrà detto altro, per cui decorso regolare e il paziente è tranquillo».

