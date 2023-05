Calciomercato Lazio, Kamenovic gioca e vince il campionato! Ora che succede?

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è concluso il campionato di Repubblica Ceca con la vittoria finale dello Sparta Praga. Tra i giocatori che ieri hanno alzato al cielo il trofeo c'era anche Dimitrije Kamenovic, terzino trasferitosi a gennaio dalla Lazio e che, in questa stagione, ha fatto molta fatica a trovare spazio in Prima Squadra. Se con Priske, infatti, è stato quasi sempre rilegato alla panchina, nella squadra delle riserve era considerato come un titolare inamovibile. Il lavoro nel corso di questa stagione, però, e l'attesa di una seconda chance, sono stati premiati dall'allenatore che nella sfida di ieri contro lo Slovacko, decisiva per la vittoria del titolo, lo ha mandato in campo per 13' a quattro mesi dalla prima e ultima presenza, rendendolo partecipe del trionfo.

E ORA? - Ora il futuro di Kamenovic sarà deciso dai dirigenti dello Sparta Praga. A gennaio il classe 2000 si era trasferito dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto, ma da quel momento, come soprascritto, sono state solo 2 le presenze con la Prima Squadra, a fronte delle 7 con quella delle riserve. Le sue buone prestazioni in FNL potrebbero averlo messo in mostra, ma allo stesso tempo non essere sufficienti per riscattarlo. La scelta, comunque, sarà fatta nelle prossime settimane, tra poco più di un mese l'accordo con la Lazio scadrà e, a quel punto, Kamenovic sarà già conscio del suo destino.