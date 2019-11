Caos Napoli, vendita a rilento contro il Genoa: curva e distinti semivuoti

Non tira una bella aria dalle parti del San Paolo. Il clima di contestazione che si sta vivendo in queste ore in casa Napoli sembra aver contagiato anche la tifoseria dopo lo spogliatoio: come riporta tuttonapoli.net, la vendita dei biglietti per la partita contro il Genoa di domani sera procede a rilento, come dimostra l'ampia disponibilità ancora presente in Curva e Distinti. Un San Paolo dunque che rischia di essere quasi vuoto rispetto all'affluenza usuale.

