Coppa di Francia, Njoh Eboah dimenticato in un'area di servizio: la storia

Ha dell'incredibile quanto accaduto a Thierry Njoh-Eboah, calciatore che milita nel Louhans-Cuiseaux squadra di quinta categoria francese. Il club domenica era impegnato nella gara di Coppa di Francia contro il Belfort e durante il viaggio ha fatto una sosta in un'area di servizio. Al ritorno della squadra sul pullman il terzino è stato dimenticato in Autogrill e solo dopo i dirigenti si sono accorti dell'assenza del giocatore. Alla fine è stata inviata una macchina per andarlo a riprendere ma Eboah, che si trovava a più di cento chilometri di distanza, si è dovuto accontentare di rimanere in panchina per il match, per fortuna la sua squadra ha vinto per 3-1.

Lazio, Inzaghi si rilassa a pranzo: Inter nel mirino - FOTO

Lazio, occhio ai rinnovi: ecco i giocatori in scadenza

TORNA ALLA HOME