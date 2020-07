Coronavirus, Conte verso la proroga dello stato di emergenza fino a fine 2020

Non sarà dichiarata finita l’epidemia da coronavirus contro la quale da ormai quasi sei mesi l’Italia lotta senza sosta. Certo la situazione al momento lascia ben sperare ma il Premier Giuseppe Conte, in un punto stampa a Venezia, ha lasciato intendere che lo stato di emergenza verrà prorogato fino al termine del 2020. “E' una decisione che dobbiamo prendere in consiglio dei ministri, non voglio anticipare una valutazione da fare con tutti i ministri. Ma faccio una riflessione: lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus. L'eventuale proroga significa che siamo nella condizione di adottare le misure necessarie, anche minimali, non vi dovrete sorprendere se la decisione sarà di propagare. Se non ci fosse la proroga non avremmo i mezzi e gli strumenti per monitorare e intervenire e circoscrivere la chiusura di attività in territori predeterminati. Quindi ragionevolmente ci avviamo verso la proroga dello stato d'emergenza”, queste le sue parole.

INFERMERIA - Lazio, Inzaghi fa la conta: il punto sugli

Lazio - Sassuolo, come all'andata: la carica del club sui social - VIDEO

TORNA ALLA HOME PAGE