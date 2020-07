Lazio - Sassuolo, come all'andata: la carica del club sui social - VIDEO

LAZIO SOCIAL - Il rientro post Covid ha mostrato l'altro volto della Lazio, quello impacciato e sofferente, ma ora serve ritrovare le vecchie abitudini contro il Sassuolo. Vietato sbagliare ancora per non avere rimpianti e crederci fino alla fine, come ha fatto la squadra per tutto il campionato. Era capace di rimontare allo scadere, di non mollare mai. Per suonare la carica la Lazio sui social ha pubblicato proprio l'andata contro il Sassuolo per ricordare cosa erano in grado di fare i biancocelesti: Caicedo allo scadere faceva esplodere il settore dei tifosi in trasferta, dando ad Inzaghi tre punti d'oro. "Caicedo segna nel recupero e regala una vittoria in trasferta incredibile" si legge. Non può essere svanito tutto così in fretta, è questione di testa.

