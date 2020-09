Coronavirus, positivo anche Mbappè: giocatore in isolamento

Un altro caso di Coronavirus per il Psg, stavolta direttamente dal ritiro della Nazionale francese. Si tratta di Kylian Mbappè secondo quanto riportato dai principali media francesi, come France Football e L'Equipe. Il giocatore sarebbe asintomatico ed è stato subito posto in isolamento, da capire come si comporterà la Francia in vista della partita di martedì contro la Croazia.

