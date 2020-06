Coronavirus, tre positivi nella Dinamo Mosca: rinviato il match contro il Krasnodar

Ancora positivi in Russia. Dopo quanto accaduto al Rostov, che ha dovuto schierare contro il Sochi i ragazzi delle giovanili, sono tre ad oggi gli affetti da coronavirus nella Dinamo Mosca. La notizia è stata riportata dalla stampa russa e poi confermata dalla società stessa. I giocatori in questione, che sono già stati messi in isolamento, sono Clinton N’Jie, Charles Kabore’ e Sebastian Szymanski.

Questa sera la Dinamo avrebbe dovuto sfidare il Krasnodar, ma il match è stato rinviato al 19 luglio. Il resto della squadra e dello staff sono già stati messi in quarantena.

