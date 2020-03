Coronavirus / Trump: "Gli Usa stanno già aiutando l'Italia"

"Gli Stati Uniti stanno già aiutando l'Italia, anche monetariamente". A parlare così è Donald Trump che da Washington ha risposto a chi chiedeva un aiuto concreto per l'Italia, straziata dall'emergenza coronavirus. Come sottolinea il Corriere della Sera, il Pentagono ha inviato «un sistema mobile di stabilizzazione dei pazienti (Erpss)» al ministero della Difesa. È un’unità da 10 posti per assistere fino a 40 pazienti in 24 ore. Ma è un’iniziativa sfigura anche al cospetto della generosità dei medici cubani impegnati a Crema. Vero, anche gli Stati Uniti sono ormai investiti dall’urto devastante del coronavirus. Trump ha poi parlato del proprio paese e di come speri che si possa rimanere sotto i 100 mila morti a causa del virus. Il presidente statunitense ha detto che New York e la California hanno la precedenza per i ventilatori polmonari, ma nel caso gli eventuali aiuti andrebbero prima all'Inghilterra e poi ai paesi europei in difficoltà come Italia e Spagna. Si spera che non ce ne sia bisogno e che, dopo il lockdown un po' in tutto il mondo, la situazione possa migliorare.