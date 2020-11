Crotone, Dragus torna negativo al Covid: il comunicato della società

Buone notizie in casa Crotone. L'esterno offensivo Dragus infatti, positivo al Covid qualche giorno fa, è risultato negativo al tampone e ora è in attesa di svolgere un ulteriore test molecolare di conferma. Questo il comunicato del club: "Il Football Club Crotone comunica che Denis Dragus è risultato negativo al Covid-19 ai test effettuati nella giornata di martedì. Il calciatore verrà ora sottoposto ad ulteriore test molecolare di controllo e successivamente alle visite medico-sportive di rito prima di affrontare, nei prossimi giorni, una ripresa graduale monitorata finalizzata al rientro in gruppo".