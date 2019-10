Emiliano Sala, la FIFA decide: il Cardiff deve pagare al Nantes la prima rata

È ancora viva nella mente di tutti la tragedia di Emiliano Sala, attaccante argentino morto in un incidente aereo sulla Manica. Era appena stato ufficializzato il suo passaggio dal Nantes al Cardiff, motivo per cui è ancora in corso una controversia tra i due club per quanto riguarda l’importo di 18 milioni pattuito prima della scomparsa del giocatore. I gallesi non erano intenzionati a versare la cifra in questione, richiesta invece dal club francese. È arrivata però una prima risposta della Fifa, in seguito a un incontro avvenuto il 25 settembre. Questo quanto si legge sul sito ufficiale: “La Commissione Fifa sullo stato dei trasferimenti dei giocatori, ha stabilito che il Cardiff City deve pagare al Nantes la somma di 6 milioni di euro, che corrisponde alla prima tranche di pagamento pattuita il 19 gennaio tra i due club per il trasferimento di Emiliano Sala. La Commissione, che non ha mai perso di vista le circostanze uniche di questa tragica situazione nelle sue deliberazioni, si astiene dall’imporre costi procedurali alle parti coinvolte. I risultati della decisione sono stati comunicati oggi alle parti interessate. Entro un termine di dieci giorni, il Cardiff City FC e l’FC Nantes possono richiedere una copia dei motivi della decisione, che può essere impugnata presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna”.

LAZIO, RINNOVO CAICEDO

LAZIO, DIFESA BLINDATA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE