Ibrahimovic nel mirino degli animalisti: "Ha ucciso un leone e lo ha portato in Svezia"

In un modo o nell'altro Zlatan Ibrahimovic riesce sempre a stare al centro dei riflettori. Questa volta però lo svedese è finito nell'occhio del ciclone non per una prodezza calcistica ma per un fatto che risale al 2011. Secondo quanto riportato dal sito svedese 'Expressen' infatti l'attaccante avrebbe ucciso un leone in Sud Africa scatenando l'ira degli animalisti. Stando al reportage il nome del calciatore del Milan figura infatti nella lista di 82 cacciatori svedesi che avrebbero riportato nella loro terra natia alcuni resti di un leone. Anche la Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) si è scagliata duramente contro il rossonero.

