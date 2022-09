Inter, Zanetti: "Non ci aspettavamo questo inizio. Sul futuro di Inzaghi...."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un inizio difficile quello dell'Inter in questa stagione. La sconfitta contro la Lazio, la prima di quest'anno, è stata il campanello d'allarme per l'ambiente neroazzurro che, da quel momento, ha visto la squadra perdere tre delle successive sei partite. Pochi i dodici punti raccolti, soprattutto se si considera che la squadra meneghina ha perso tutti gli scontri diretti giocati finora. Sul banco degli imputati è finito, inevitabilmente, anche Simone Inzaghi, tanto che sull'allenatore sono iniziate a circolare le prime voci di un possibile esonero. A spegnere ogni preoccupazione è stato il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti, dal palco del Festival dello Sport di Trento:

"Di sicuro non è stato l'inizio che ci aspettavamo. Ora inizia un ciclo di partite ravvicinate che è un'opportunità per dimostrare il nostro valore. La fiducia nell'allenatore c'è sempre stata, credo che quando le cose vanno male ci deve essere sempre coesione fra tutti. È importante sapere quali sono i nostri obiettivi e andare in quella direzione per raggiungerli".