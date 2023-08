Lazio Paracadutismo, record e medaglie con la maglia della Nazionale

Se la Lazio stenta a decollare in questa primissima fase del campionato la Lazio Paracadutismo ha scritto nuovamente la storia di questo sport con la maglia della Nazionale. L'Italia del Paracadutismo Sportivo conquista 9 Medaglie delle quali 7 sette portate proprio dagli atleti Eagles Knights della Lazio Paracadutismo.

Podio e record al Campionato Europeo e alla Coppa del Mondo che si sono svolti a Prostejov nella Repubblica Ceca dal 19 al 26 agosto. Il Campione italiano in carica, Luca Sala per la Wingsuit e Mascia Ferri per la Speed Skydiving, si confermano atleti anche di livello internazionale.

Luca Sala, della S.S. Lazio Paracadutismo, conquista il titolo di Campione Europeo e l'oro di Time e Distance, inoltre si aggiudica l'argento nella Coppa del mondo, l'oro mondiale in Time e l'argento mondiale in Distance. Fissa il record europeo in Distance con 5233mt. e il record mondiale in Time con 106.9 secondi su 1000 metri di quota.

Mascia Ferri, anche lei della S.S. Lazio Paracadutismo, conquista la medaglia di bronzo al Campionato Europeo con una velocità media di 413.44 km/h su 8 lanci per la categoria femminile.

Carmine “Lino” Della Corte entra nella Top Ten Europea classificandosi al nono posto con una media di 461,5 Km/h su otto lanci e quindicesimo nella classifica di Coppa del Mondo.