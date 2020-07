"Macron 4 the planet", svolta green dell'azienda che produrrà maglie 100% riciclate

Svolta “green” per Macron uno dei main partner della Lazio. L’azienda ha infatti abbracciato i temi della sensibilità e della sostenibilità ambientale. Nasce così “Macron 4 the planet” un’iniziativa volta alla produzione di maglie con un filato 100% riciclato da PET e dei nuovi headquarters concepiti con criteri di sostenibilità ambientale. Per ogni maglia prodotta vengono riciclate circa l’equivalente di 13 bottigliette da 0,5 litri. “In un momento storico come l’attuale, nel quale dobbiamo tutti ripartire e rinnovarci. Abbiamo pensato al nostro futuro prendendo delle decisioni importanti. L’utente finale del nostro lavoro è chi fa sport ogni giorno, che si tratti di un professionista o di un semplice appassionato, e a loro abbiamo pensato quando abbiamo scelto e sviluppato questi nuovi capi realizzati con il tessuto Eco Softlock, prodotto con un filato in poliestere 100% riciclato da PET. Una scelta tecnologica di altissimo profilo, ma soprattutto una scelta consapevole nel rispetto e per la protezione dell’ambiente. Sempre in questa direzione abbiamo orientato la costruzione della nostra nuova sede, che rappresenta in pieno la nostra filosofia e la nostra anima green. Lavorare in un ambiente sano e immerso nel verde, che va rispettato con tutti gli strumenti che la ‘buona’ tecnologia ci mette a disposizione”, queste le parole del Ceo Gianluca Pavanello.