MotoGp / Annuncio a sorpresa di Jorge Lorenzo: “Mi ritiro”

Parole che già si erano annusate nell'aria. Perché la conferenza stampa indetta da Jorge Lorenzo per questo pomeriggio non era prevista. Voci, rumors che rimbalzano. E poi eccoli lì: cinque titoli mondiali, 68 vittorie e 152 podi pronti a parlare in conferenza stampa. Un campione della MotoGp ha deciso di ritirarsi, le sue parole confermano ciò che era il presentimento dei media: “Ho deciso, mi ritiro. La mia carriera sarebbe potuta andare meglio, ma anche molto peggio” - ha detto Lorenzo - “Oggi il livello è più alto, siamo tutti atletici fisici, tirati. Sono orgoglioso di aver lottato con Valentino e con Marquez, ma anche con altri come Pedrosa e Dovizioso. Il duello che mi mancherà? Con Valentino ci amiamo quando siamo molto lontani, quando siamo vicini ci odiamo perché siamo molto competitivi entrambi”. Domenica a Valencia, dunque, Lorenzo vestirà per l'ultima volta tuta e casco da pilota di MotoGp. La sua carriera nel motomondiale si chiude qui.

LAZIO, LE PAROLE DI STRAKOSHA

SASSUOLO - LAZIO, TUTTE LE INFO PER I BIGLIETTI

TORNA ALLA HOMEPAGE