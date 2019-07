Neymar, giallo in Brasile: rubata un'intervista in cui svelava il suo futuro

Il futuro di Neymar è ormai un'incognita. Il brasiliano è in rotta con il PSG e vorrebbe cambiare aria, anche se non sarà facile per lui trovare una nuova squadra. Il Barcellona, suo grande amore, ha appena acquistato Griezmann per 120 milioni; il Real, l'unica altra pretendente credibile, in quel ruolo ne ha spesi 100 per Hazard. Nonostante questo, O Ney non sta esitando a rilasciare più di qualche dichiarazione al veleno nei confronti del suo club. Pochi giorni fa il brasiliano si era concesso in un'intervista all'emittente verdeoro Uol Esporte: in quell'occasione Neymar aveva svelato novità importanti sul proprio futuro, e le sue parole sarebbero dovuto andare in onda oggi. La scheda video su cui era stata salvata la sua intervista, però, è stata rubata. È giallo, dunque, sul futuro del numero 10 parigino: l'alone di mistero che lo avvolge si infittisce con il trascorrere del calciomercato, il rischio per lui è di ritrovarsi al PSG anche il prossimo anno da separato in casa.

