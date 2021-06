Pallone d'Oro 2021: ecco chi è il grande favorito secondo i bookie

Dopo Zinedine Zidane, la Francia potrebbe tornare a rivivere il sogno di conquistare il tanto ambito Pallone D'Oro del 2021. La mancata assegnazione del premio, causa epidemia da coronavirus, ha rattristato il desiderio francese. A distanza di un anno, tuttavia, potrebbe diventar realtà. In testa alle preferenze ecco che non compare il volto di un giocatore estraneo, ma quello di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse del PSG sarebbe il favorito pronto a spodestare Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, i quali hanno vinto rispettivamente 5 e 7 Palloni d'Oro. Per i bookmakers, la vittoria del fenomeno della nazionale francese vale 3,50 la posta.

I POSSIBILI RIVALI - Il suo primo contendente è il suo connazionale N’Golo Kanté, il leader per eccellenza del Chelsea in Champions, che si gioca a 4,50. Il secondo è Robert Lewandowski che guida la classifica dei capocannonieri europei per la stagione 2020/21 e paga, riferisce Agipronews, 5 volte la posta giocata. In classifica, ma più staccati, Kevin De Bruyne (7,50) e Romelu Lukaku (12,00), entrambi belgi. La novità però è rappresentata dai due campioni, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, in quanto l’argentino è offerto a 15,00 per il premio numero 7 della carriera, mentre il portoghese è dato addirittura a 20,00. Ecco che Mbappé potrebbe essere il nuovo detentore del Pallone d'Oro di quest'anno, in riconoscenza delle sue sbalorditive qualità e fame sotto porta.

