Roma, Karsdorp tra i convocati per il ritiro in Giappone, ma Mourinho...

Rick Karsdorp è rientrato tra i convocati di Josè Mourinho per il ritiro della Roma in Giappone. Dopo le dichiarazioni del tecnico e la fuga dell'olandese dalla Capitale, in casa giallorossa sono in corso prove di disgelo, per tentare di risolvere una situazione complicata. Decisiva, in questo senso, è stata la mano della società che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, avrebbe invitato il mister a tentare un riavvicinamento. Tenere Karsdorp fuori rosa, infatti, porterebbe non pochi problemi alla Roma che, nel mercato di gennaio, sarebbe costretta ad accettare di lasciarlo partire in prestito, a causa delle logiche difficoltà nel venderlo. L'ultima parola, però, spetterà all'allenatore: se Mourinho riterrà Karsdorp in grado di stare in squadra, il problema sarà risolto, in caso contrario verrà fatto un passo indietro.