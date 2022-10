Verona, Faraoni rinnova e sullo sfondo quel sogno chiamato Lazio

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo dell'esterno Marco Davide Faraoni, che ha prolungato il proprio contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2025", con questo comunicato il club scaligero ha annunciato l'ottima notizia riguardante l'esterno, nato e cresciuto nel settore giovanile laziale. Il classe 1991, oggi agli ordini di mister Cioffi, era stato aggregato nel 2008 (quando ancora vestiva la maglia biancoceleste) alla prima squadra di Delio Rossi per il ritiro estivo. Un sogno il suo, quello dell'esordio con l'aquila sul petto, che non si è realizzato neanche quando la panchina passò a Ballardini, anche a causa della rottura del crociato che costrinse il giovane Faraoni a terminare la stagione in anticipo. Nel 2010 il destino lo ha portato all'Inter ma l'amarezza per quell'esordio mai avvenuto c'era e probabilmente c'è ancora tutt'oggi.