Verona, tragedia per Badu: uccisa la sorella in Ghana

Tragedia in casa Hellas Verona e il colpevole non è il coronavirus. Emmanuel Badu, centrocampista dei veneti, ha perso la sorella vittima di un omicidio. Secondo quanto riportato dai media ghanesi, Hagar Badu sarebbe stata uccisa a colpi di pistola in un sobborgo di Berekum da un uomo identificato come Kwabena Yeboah alias «Kobii». Non si conoscono le dinamiche e le motivazioni del gesto dell'uomo che è in fuga ricercato dalle autorità del posto. Badu, che è in isolamento dopo che nei gialloblù ci sono stati casi di Covid19, sta seguendo la vicenda a distanza non potendo tornare in patria a causa della quarantena.