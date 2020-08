AURONZO GIORNO 3 - Lazio, Reina ha raggiunto il ritiro con Tare e Peruzzi - FOTO&VIDEO

AURONZO DI CADORE - Pepe Reina ha raggiunto i suoi nuovi compagni all'ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Il portierone spagnolo, in compagnia del direttore sportivo Igli Tare e del club manager Angelo Peruzzi, a pochi minuti dall'ufficialità del suo trasferimento è dunque arrivato nel ritiro della Lazio. Una sosta in hotel per posare le valigie e poi è attesa la prima ovazione da parte dei tifosi biancocelesti che sperano davvero in un'iniezione di mentalità vincente da parte dell'esperto estremo difensore. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI L'ARTICOLO DOPO LE FOTO