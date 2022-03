Cagliari - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Luis Alberto e Felipe Anderson i migliori della classe

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Grande Lazio a Cagliari. I biancocelesti impongono il loro gioco all'Unipol Domus e schiacciano la squadra di Mazzarri imponendosi per 0-3. Prestazione eccezionale da parte di tutti, lo dimostrano anche i voti in pagella dati dai quotidiani: si fatica a trovare qualcuno sotto la sufficienza piena, dal centrocampo in su si sfiora l'eccellenza.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 6.5, Marusic 6, Luiz Felipe 7, Acerbi 7, Radu 6.5, Milinkovic 6.5, Leiva 6.5, Luis Alberto 8 (dall'88' Basic sv), Felipe Anderson 7.5 (dall'85' Romero 6), Immobile 7, Zaccagni 6 (dal 68' Pedro 6). All.: Sarri 7.5.

TUTTOSPORT - Strakosha 6, Marusic 5, Luiz Felipe 5.5, Acerbi 6, Radu 6, Milinkovic 7, Leiva 6.5, Luis Alberto 7 (dall'88' Basic ng), Felipe Anderson 8 (dall'85' Romero ng), Immobile 7.5, Zaccagni 6.5 (dal 68' Pedro 5.5). All.: Sarri 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 6.5, Marusic 5.5, Luiz Felipe 6.5, Acerbi 6.5, Radu 6.5, Milinkovic 6, Leiva 6.5, Luis Alberto 7.5 (dall'88' Basic sv), Felipe Anderson 7 (dall'85' Romero sv), Immobile 6.5, Zaccagni 6 (dal 68' Pedro 6). All.: Sarri 7.